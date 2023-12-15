Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, özel tv ve radyo kanallarıyla imzaladığı verici hizmeti sözleşmesinden doğan ödeneklerini alamadığı kayedildi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Vericiler Koordinatör Yardımcısı Uğur Buhara konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Buhara, ortalama bir FM vericisinin ayda 5000 TL elektrik tüketimi yaptığını, bunun yanısıra BRTK’nın götürdüğü hizmetlerden dolayı, “Bina Kullanım bedeli ve Kule kullanım bedellerinin de özel kanallardan talep edildiğini söyledi.

BRT Yönetiminin, iyi niyetini ortaya koymak amacıyla bugüne kadar Bina ve Kule kullanım bedelini talep etmediğini buna rağmen özel kanal ve radyoların yine ödeme yapmaktan kaçındığına işaret eden Buhara, mevcut borçların 2017 yılından bu güne kadar olduğunu açıkladı.

Buhara, “Toplam borç 10 milyon TL yi aşmış durumdadır. Bu parayla yaklaşık 400kW güçte solar enerji kurulabilir” ifadelerini de kullandı.

Uğur Buhara, özel radyolar arasında düzenli ödeme yapan tek kuruluşun Diyalog Radyo olmasından dolayı da bu kuruluşa duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.