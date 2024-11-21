Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’la, KKTC e-Devlet ve dijitalleşme projeleriyle ilgili çalışmaları ele aldı.

Serim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sayan ve Atalay’ı, büyükelçilikte ağırladığını belirterek, bu projelerin Kıbrıs Türkü’nün yakın zamanda hizmetine sunulmasına yönelik çalışmaları görüştüklerini kaydetti.

Serim açıklamasında, “KKTC’de dijital dönüşümün en önemli bileşeni e-Devlet projesi ile Kıbrıs Türkü kamu hizmetlerine hızlı ve güvenli erişim sağlayacaktır. Dijital dönüşüm sürecinin bir an evvel tamamlanmasına yönelik çalışmalarımızı hız kesmeksizin sürdürmeye kararlıyız.” ifadelerine yer verdi.