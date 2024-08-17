Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçilği, Teknecik Elektrik Santrali’nde bir süredir devam eden arıza nedeniyle elektrik üretimde meydana gelen sıkıntıların yakından takip edildiğini ve KKTC makamlarıyla birlikte çözüm seçenekleri üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, elektirik arzının devamlılığını sağlamak amacıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden (EUAŞ) bir ekibin bugün (17 Ağustos) Ada’ya gelerek halihazırda kullanımda olmayan “8 nolu ünite”yi aktif hale getirmelerinin öngörüldüğü vurgulandı.

Açıklamada “Böylelikle 25 MW’lık ilave elektrik sisteme dahil edilecek ve yaşanan kesintiler en aza indirilecektir” denildi.

Öte yandan, TPİC’in de akaryakıt temin sürecinin hızlandırıldığı ve yakıtın 20 Ağustos, Salı günü Ada’ya ulaşmasının beklendiği belirtildi. Bu şekilde, daha temiz bir üretim tesis edilerek turizmin en canlı olduğu dönemde ortaya çıkan çevre kirliliği riskinin de azalmış olacağı ifade edildi.

Açıklamada “Kıbrıs Türk kardeşlerimizin her türlü sorununu, kendi sorunumuz bilerek çözüm üretme gayretlerimiz sürecektir” ifadeleri de kullanıldı.