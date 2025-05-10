Büyükkonuk Eko Gün, yarın 26. kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Büyükkonuk Köy Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik; yerel üretimi, kültürel mirası, geleneksel el sanatlarını ve doğaya saygılı yaşam biçimlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu yıl Anneler Günü ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle Eko Günün, sadece kültürü değil, annelerin emeğini, sevgisini ve fedakârlığını da onurlandıran özel bir anlam taşıdığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu yaptığı açıklamada, Eko Gün’ün toplumun dayanışmasını ve ortak kültürel değerlerini yeniden keşfettiği bir buluşma noktası olduğunu belirterek, tüm halkı ve ziyaretçileri etkinliğe davet etti.

Tuğlu, “Yarın tüm halkımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi ve büyüklerimizi Büyükkonuk Köy Meydanı’na bekliyoruz. Gelin, toprağımızın bereketini, kültürümüzün zenginliğini ve geleneklerimizin güzelliğini hep birlikte yaşayalım” diyerek çağrıda bulundu.

Etkinlik kapsamında, geleneksel el sanatları stantları, yöresel lezzetlerin ikram edildiği lezzet sokağı, halk dansları ve müzik gruplarının sahne alacağı canlı performanslar, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, çevreci uygulamaların tanıtıldığı farkındalık çalışmaları yer alacak.

-Yaşlı ve engelliler için golf arabaları hizmet verecek

Ayrıca bu yıl, etkinlik alanında yaşlı ve engelli ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla golf arabaları hizmet verecek.