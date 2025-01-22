Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü Başkanı Perihan Yıldız ve kulüp sporcularını kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre görüşmede, sporcular, özellikle güreş branşında elde ettikleri uluslararası başarılarla bölgenin adını duyurmaktan gurur duyduklarını ifade ederken, Başkan Tuğlu da sporcuları ve kulüp yönetimini tebrik etti.

Tuğlu, Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası güreş müsabakalarının bölge sporuna katkısına işaret ederek, “Gençlerimizin güreş gibi köklü bir spor dalında uluslararası arenada elde ettiği başarılar bizleri son derece gururlandırıyor. Belediye olarak her zaman gençlerimizin ve sporun yanında olmaya devam edeceğiz,. ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Yıldız ise, desteklerinden ötürü Belediye Başkanı’na teşekkür ederek, sporcuların daha büyük başarılara imza atacağına inancını dile getirdi.