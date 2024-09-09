Aracı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki Hüseyin Çağmel’in ölüm sebebi, “kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü Vadili’de, DT 949 plakalı salon araç ile geri seyrettiği sırada aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hüseyin Çağmel’e otopsi yapıldı.

Çağmel’in otopsisinde, ölümünün “kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.