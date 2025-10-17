Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamda, soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 kişi tespit edildi. Başsavcılık koordinesinde, bu kişileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne verilen talimatla gerçekleştirilen ikinci aşama operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ile Zühal Can'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evrak ele geçirildi.

Şüphelilerden üçünün yurt dışında olduğu belirlenirken firari durumdaki altı kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.