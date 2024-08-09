Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinden Çanakkale Bölgesi’ne girişle çıkışın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürüttüğü Gazimağusa- Lefkoşa anayolu ayrılma katılma şeritleri projesi kapsamında yol çalışmaları başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre söz konusu proje kapsamında Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinden Çanakkale Bölgesi’ne girişle çıkışın yapıldığı yol bugün itibarıyla 2’nci duyuruya kadar trafik akışına kapatıldı. Ayrılma ve katılma şeritleri çalışmaları nedeniyle de Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde çalışma alanı boyunca trafik akışı Lefkoşa istikametine doğru tek şerit üzerinden sağlanacak.

Sürücülerin trafik işaretçi ve levhalarına uyması, çalışma güzergahı boyunca salim hızda seyretmesi istendi.