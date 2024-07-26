Beşparmak dağlarının Çatalköy eteklerinde, Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü çalışmalarla KKTC tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağına ulaşıldığı açıklandı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin Çatalköy dağ eteklerinde keşfettiği su kaynağını yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Emniyetli çekimle saatte 80 ton su kapasitesine sahip olan su kaynağı, Jeoloji ve Maden Dairesi Sondaj Şube Amir Vekili Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili ve Jeoloji ve Maden Dairesi Hidrojeoloji Şube Amiri Vekili Jeoloji Mühendisi Salih Erşangil başkanlığında, Jeoloji ve Maden Dairesi Mühendis ve teknik personelleri tarafından kesintisiz gerçekleştirilen özverili çalışmalar neticesinde, Girne Sıradağları Akiferinin Çatalköy kısmında bugüne kadar kazılmış en verimli su kuyusu olarak tarihe geçmiştir” denildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, elde edilen zengin su kaynağını yerinde incelemek ve özverili çalışmalarından dolayı personeli kutlamak amacı ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu, kuyu hakkında bilgiler aldı.

Ataoğlu’na ziyaretinde Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak da eşlik etti.

Ataoğlu burada yaptığı açıklamada, 7 yıldan sonra, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği ve sonucunda saatte 80 tona kadar çıkabilecek kapasitede bir su kaynağına ulaşıldığını, bunun da KKTC tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağı olduğunu belirtti.

Ataoğlu, 168 metre derinliğinde ve saatte 80 ton su kapasitesine sahip su kaynağı ile Çatalköy ve civar köylerin büyük oranda rahatlayacağını söyleyerek, bir sonraki adımın da Lapta bölgesi olduğunu, burada da çalışmaların başlatıldığını, hedefin Lapta bölgesinde de benzer bir kaynağa ulaşılması olduğunu ifade etti.

Keşfedilen suyun tahlil sonuçlarının hızla yapılarak kamuoyu ile paylaşılacağını da kaydeden Ataoğlu, kesintisiz ve özverili çalışmalarından dolayı Jeoloji ve Maden Dairesi personeline teşekkür ederek, ortaya koydukları efor ve elde edilen başarı neticesinde teşekkürü hak ettiklerinin de altını çizdi.