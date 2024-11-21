Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, denizlerin ve sucul ekosistemlerin korunması konusundaki çabaların artacağına inanç belirtti.

Çavuş, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz kaynaklarının korunması konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlayan Dünya Balıkçılık Günü mesajında, balıkçılık sektörünün sadece ekonomiye değil; beslenme, istihdam ve geleneksel yaşam biçimlerine de büyük katkılar sağladığını kaydetti.

Denizlerin ve su kaynaklarının sağlıklı bir ekosistemin sürdürülebilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Çavuş, “Bu nedenle, doğal kaynakların dengeli ve sorumlu bir şekilde kullanılması, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel şartıdır.” dedi.

Çavuş mesajında, “Balıkçılarımızın emeği, denizlerin bereketini sofralarımıza taşırken, onların refahı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, tüm balıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyor, denizlerimizi ve sucul ekosistemlerimizi koruma konusundaki çabalarımızı artıracağımıza olan inancımı ifade ediyorum. Denizlerin sürdürülebilirliği için el ele vererek, mavi geleceğimizi birlikte inşa edelim. Dünya Balıkçılık Günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.