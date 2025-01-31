Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu inancıyla nitelikli bir eğitim için çabaladıklarını ve önceliklerinin nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eğitimin insanı değerli kılan, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreç olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ülkelerin gücünün iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden kaynaklandığının söyledi.

Çavuşoğlu, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu inancıyla nitelikli bir eğitim için çabaladıklarını, önceliklerini, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi olarak belirlediklerini bildirdi.

Öğrencilerimizi çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine sahip, sağlam ve güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, öğrencilerin her birini ayrı bir değer olarak gördüklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlere de şu seslenişte bulundu:

“Gelecek nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi takdir ediyor, gayretlerinizi yürekten destekliyorum. Eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için gösterdiğiniz tüm gayretiniz için de teşekkür ediyorum.”