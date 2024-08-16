Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024-2025 Akademik Yılı'nda Türkiye üniversitelerine yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek olan tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin, öğrenim ücreti ödemeyeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Değerli Halkımız, bilindiği üzere, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Temmuz’da açıklanan kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi tutulması kararlaştırıldı.

Bu düzenleme ile birlikte KKTC vatandaşı öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin sahip olduğu haklardan faydalanabilecekler.

Bu kapsamda, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında KKTC uyruklu öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin düzenlemeler, 2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’ ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararın, ‘Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları’ başlıklı 3. maddesine eklenen 9. fıkra ile KKTC uyruklu olup Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanları veya YKS kontenjanları ile devlet üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından avantajlı hale getirilmiştir.

Öğrencilerden ve üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda, bu düzenlemenin eğitim-öğretime devam eden mevcut öğrencileri de kapsayıp kapsamadığı hususunda açıklık getirme gereği doğmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile kurulan temaslar çerçevesinde YÖK tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu karar 2024-2025 eğitim-öğretim yılında kayıt yenileyecek olan mevcut öğrencileri de kapsayacağı tarafımıza bildirilmiştir. Dolayısıyla, bu öğrenciler öğrenim süresi boyunca herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü’ne ve gençliğine her zaman desteklerini esirgemeyen, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Anavatanımız Türkiye’nin bu samimi ve kararlı desteği, Kıbrıs Türk gençliğinin eğitimde daha güçlü bir şekilde ilerlemesine ve geleceğe umutla bakmasına büyük katkı sağlayacaktır.”