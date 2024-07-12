Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında dün akşam sahne alan popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyanın büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull Othello Kalesi’nde müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Güçlü sesi ve yorumlarının yanı sıra sempatik kişiliği ile büyük beğeni toplayan Krull, her fırsatta sahneden Mağusa’da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İngilizce ve İspanyolca şarkılardan hazırladığı repertuarını muhteşem bir sahne performansı ile müzik severlere sunan Krull, La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” şarkısı ile Bella Ciao (Çav Bella) şarkısını dinleyiciler ile tek bir ağızdan söyledi.

Ülkeye ilk kez geldiğini ancak son olacağını düşünmediğini, çünkü Mağusa’yı çok beğendiğini ifade eden Cecilia Krull, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın takdim ettiği Lefkara işi anı plaketini de çok beğendiğini söyledi.

LOS VIVANCOS’UN EFSANE DANSÇISI AARON VIVANCOS YEPYENİ FLAMENKO GÖSTERİSİ “WOMAN” İLE 15 TEMMUZ’DA SALAMİS ANTİK TİYATRO’DA

Los Vivancos’un efsane dansçısı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzazını taşıyan ilk gösterisi “WOMAN” 15 Temmuz’da 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kadınların tarihsel gücünün ana motif olarak kullanıldığı, bir sembol ve kültürel bir öge olarak “kadınlık” ikonografisinden yola çıkan WOMAN, dans ile birlikte teatral, görsel-işitsel bir ifadenin hayat bulduğu ve disiplinlerarası bir yaklaşımla aktarıldığı eşsiz bir gösteri.

Aarón Vivancos'un kardeşi ve Los Vivancos üyelerinden Elías Vivancos ile birlikte yarattığı cesur koreografi dansın ve özellikle avangard flamenkonun eşsiz bir birleşimi olarak tanımlanıyor.

Dramaturjisini Pilar G. Almansa, Işık tasarımını UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok etkinliğin atmosferinden sorumlu olan Jorge Elbal ve besteci ve aranjör olarak Gonzalo G. Santos’un yer aldığı WOMAN’ın müziklerini Budapeşte Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Kostüm tasarımlarının Flamenko modasını özel ve zarif tasarımlarla sunan Alvarno tarafından yapıldığı gösteri, binlerce kadının hayatları boyunca yaşadıkları gerçek durumların bir yansımasını sunuyor ve şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut, neşe gibi değişmez değerlerini vurguluyor.