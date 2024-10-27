Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin Yenidoğan Servisi’nde yaşanan skandal nedeniyle Sağlık Bakanlı Hakan Dinçyürek ve sorumluların derhal istifa etmesi gerektiğini vurguladı

Çeler: Bu skandalda burada idarenin zafiyeti vardır!

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin Yenidoğan Servisi’ndeki 7 bebeğin aynı anda hastalanması ve 1’inin ölümü 6’sının da entübe edilmesiyle devam eden skandal sürece işaret eden Çeler, Bakan Hakan Dinçyürek’in derhal istifa etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çeler, “Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde 7 bebek aynı anda hastalanıyor ve biri hayatını kaybedip 6’sı da entübe ediliyorsa, burada mutlaka idarenin zafiyeti vardır. Bunun başka açıklaması yoktur. ‘Soruşturma başlatıldı’ ifadesi hiçbir istifanın geciktirilmesini sağlayamaz. İstifa sonrası salimen yürütülecek soruşturmada tüm sorumlular yargılanmalıdır” dedi.

“Aileler bebeklerin durumunu basından öğrendi, bu başka bir skandaldır”

Yaşanan skandalın ülkedeki yönetsel boşluğun, sistemsizliğin ve devlet yönetme ciddiyetindeki aşınmanın acı bir yansıması olduğunu belirten Çeler, skandala neden olan tüm unsurların derhal açığa çıkarılması gerektiğini ve sürecin halen yönetilememesinin de olayın bir diğer vahim boyutunu oluşturduğunu kaydetti.

Çeler, “Ailelerin olan bitenden haberdar edilmemesi; anne babaların bebeklerinin durumunu medyadan öğrenmek durumunda bırakılması affedilmeyecek bir sorumsuzluk ve skandalın başka bir boyutudur. Halen hastane kapısında bekleyen ailelerin muhatap bile bulamamasının izahı yoktur. İlgili makamlar hem ailelere hem kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgi vermelidir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden bebeğimize rahmet diler, acılı ailesine metanet, entübe edilenlere de acil sağlık dilerim. Kalbimiz yavrularından iyi haber bekleyen tüm ailelerle birlikte” ifadelerini kullandı.