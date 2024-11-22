Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Meclis Başkanlığı seçimlerinde muhalefetten bazı vekillerin erken seçime gidilmemesi için “evet” oyu vermiş olabileceğini söylediğini kaydederek, yaşanan süreçte bir gecede her şeyin tatlıya bağlanmasının toplumda bir şüphe oluşturduğunu ve kendisinin de bu şüpheyi dile getirdiğini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, Kıbrıs Postası TV’de Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtladı.

Meclis Başkanlığı seçimi süreci ile ilgili yaptığı bir yorumla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından eleştirilmesine değinen Çeler, “Biz erken seçim mücadelesine ilk günden destek verdik, CTP özeleştiri yapmalı.” dedi.

-Çeler: “Biz bir buçuk ay ne yaşadık bu ülkede ve bir gecede ne oldu?”

Meclis Başkanı seçimlerinde Anayasa’nın delik deşik edildiğini kaydeden Çeler, erken seçim heyecanının da yükseldiği bir ortamda, bir gecede muhalefetten “Biz yardımcı olmaya hazırız” açıklaması geldiğini belirten Çeler, “Biz bir buçuk ay ne yaşadık bu ülkede ve bir gecede ne oldu?” diye sordu.

Toplumda CTP ile ilgili makul bir şüphe oluştuğunu söyleyen Çeler, hiçbir milletvekilinin erken seçim istemediği düşüncesini ortaya koydu ve muhalefetten bazı vekillerin erken seçime gidilmemesi için “evet” oyu vermiş olabileceğini ifade ettiğini anlattı.

“Meclis Başkanlığı Seçimi Krizi”nin ilk gününden itibaren CTP’yi desteklediklerini, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildiğini, bu ziyaretlerde de basına açıklama yaptıklarını anlatan Çeler, birçok kesim “sine-i millet” derken, kendilerinin “CTP Meclis’te kalmalı” dediğini de anımsattı.

Erken seçim odaklı mücadeleye destek verdiklerini ancak CTP’nin kendilerine haber dahi vermeden UBP’ye beraber belirlenecek adaya destek verme çağrısı yaptığını kaydeden Çeler, “Bu ne kadar samimi bir duruştur?” diye sordu.

Şahraman’ın Erhürman-Cevdet Yılmaz görüşmesiyle ilgili sorusu üzerine Çeler, “Erhürman TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Cumhurbaşkanlığı’nda neden görüştü, neden basına bilgi verilmedi ve sonradan basına açıklandı bilemiyorum. Tabi ben görüşmeye de karşı değilim, her kesimle görüşülmeli.” dedi.