Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Meclis Başkanlığı Krizi'nin geldiği noktayı ve son oylamada muhalefetin "geçersiz" olduğunu söylediği oy pusulalarını işaret etti ve "Kendi tabanınızı bile kandıramazsınız" dedi

Yazılı açıklama yapan Çeler, yaklaşık 2 haftadır devam eden ve hem Meclis'i hem siyaseti kilitleyen Meclis Başkanlığı Krizi'nde bugün yaşananlara işaret etti, son tur oylamada yaşananları değerlendirdi.

Çeler, "Bu resmen halkın aklı ile dalga geçmektir. Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda kurallar nasıl belirlenmişse, Meclis içindeki seçimler de aynı yasalara bağlıdır ve bunlara aykırı davranamaz" dedi

"Diğer turlarda geçersiz olan son turda nasıl geçerli olur?"

Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü yapılırken belli ki bu kadar rezillik yaşanacağının öngörülmemiş olduğunu ve o dönemin vekillerinin, "pusuladaki kutucuğa sadece tek mühür vurulmalıdır" diye yazmayı düşünmemiş olabileceğini kaydeden Çeler, sırf yazmıyor diye de oy pusulasının defalarca mühürlenmesinin "geçersizlik nedeni" olmadığının iddia edilemeyeceğini vurguladı, tüm seçimlerde bu gibi pusulaların "geçersiz pusula" kategorisine girdiğini hatırlattı.

Çeler, "Son tur oylamada salt çoğunluk aranmadığı için '26 kabule karşı 23 ret var ve seçim kazanıldı' denildi ancak muhalefrt vekilleri 'kabul' diye hesaplanan 3 oy pusulasının aslında 'geçersiz' olduğunu ortaya koydu. Yasalarla halkın nasıl oy kullanacağını belirleyen vekillerin kendilerinin oy kullanırken sergiledikleri bu tavır, her türlü yasa ve ahlak kurallarına da aykırıdır. Üstelik muhalefet vekilleri aynen bu şekilde kullanılmış oyların daha önceki sayımlarda geçersiz sayılmışken, nasıl olur da bu turda geçerli sayıldığını da sorgulamıştır" dedi.



"Bu fragmandı, film şimdi başlıyor"



Çeler hükümete şu sözlerle seslendi;

"Belki kendi kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Ama bizi ve çoğunluğu, hatta kendi tabanınızı asla kandıramayacaksınız

Hakeza zorla güzellik yaptırarak, seçimin tamamladığını ve her şeyin yoluna girdiğini zannedenler de bilecekler ki; bu iş burada bitmemiştir.