Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 100 günlük yaz tatili boyunca okulların açılması için yapılması gereken şeyleri tamamlamayarak, açılışın gecikmesine neden olan hükümete ve tamamen parti kurultayına konsantre olan hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) ateş püskürdü

Çeler: Tek dertleri parti kurultayı olanlar eğitimi paspas etti

Yazılı açıklama yapan Çeler, tüm hazırlıklarını tamamlayan ve heyecanla okulların açılmasını bekleyen binlerce öğrencinin yanında, pahalı okul giderlerini tamamlamak için çaba sarf eden ve tüm programlarını buna göre ayarlayan ailelerin bugünkü Bakanlar Kurulu kararıyla büyük bir şok yaşadığını söyledi.

Çeler, “Tam 100 günlük yaz tatilinde, tek işi eğitim olan bir Bakanlık bir yandan okulları birer birer konteyner kentlere çevirdi, diğer yandan da öğretmen atamalarını yapmadı. Tek dertleri parti kurultayları olan bu sözde Bakanlık ve hükümet, çocuklara ağır bir darbe daha vurdu, eğitimi paspas edip çiğnedi” dedi.

“İstifa edip koltukları boşaltmak için başka rezalete ihtiyacınız yoktur”

Çeler gerek öğretmen sendikalarının tüm eylemlerine gerekse TDP’nin tüm çağrılarına rağmen yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmayan Eğitim Bakanlığı’nın, okulların açılışını son dakika bir hafta ertelemesinin rezaletten öte olduğunu vurguladı.

Çeler, “Ne ülke ne de dünya tarihi bu kadar umursuz, beceriksiz, liyakatsiz bir hükümet görmedi. Geleceğimiz olan çocukların hayalini çalan, plan program nedir bilmeyen bu beceriksizler ülkenin geleceğine adeta dinamit koydu. Bir dakika bile beklemeden o koltukları boşaltıp istifa etmeniz için başka skandala ihtiyacınız yoktur” dedi.