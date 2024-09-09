Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi toprağa verildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesi'ndeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

Üzerine gelinlik bırakılan Güran'ın cenazesinin bulunduğu tabut, musalla taşına konuldu.

- "Narin'imiz cennettedir, masumdur"

İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız." dedi.

Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Büyük, masum bir evladın katledildiğini belirtti.

Büyük, şunları kaydetti:

"İnsanlığımızdan, vicdanımızdan utandığımız bir andayız, bir gündeyiz. Bugün burada musallada yatan aslında vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan ve ahlak sahibi insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir ve yeniden hatırlarız. Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği çerçevede ahlaklı bir toplum, nesil olma yolunda ilerleriz. Narin'imiz cennettedir, masumdur. Emin olun cennette. Elbetteki bunun hesabını yapanlardan mutlaka hesabı sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey budur. Ama benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımızı, insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin yavrumuza."

Daha sonra İl Müftüsü Büyük tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Güran'ın cenazesi, omuzlarda ambulansa konuldu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da tabuta omuz verdi.

Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Defin sırasında bazı kadınlar Kürtçe ağıt yaktı.

Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AFAD İl Başkanı İlami Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Güran'ın yakınları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, İl Müftülüğünce kent merkezindeki tüm camilerde saat 10.00'da Narin Güran için sela okutuldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.