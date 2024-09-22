Girne’de bir pastanede masa üzerindeki cep telefonu çalındı, polis bir kişiyi zanlı olarak tutukladı.

Polis basın bültenine göre dün gece 21.00 sıralarında Girne'de bir pastanede masa üzerinde bulunan IPhone 11 Pro Max marka cep telefonu çalındı. Polisin hırsızlıkla ilgili yürüttüğü soruşturmada zanlı olarak görülen V.S. (E-25) tutuklandı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.