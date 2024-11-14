Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC’ye geldi.

Özel uçak ATA ile bugün saat 15.00 sıralarında adaya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı.

Temasları kapsamında devlet ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek Yılmaz, yapımı kısa bir süre önce tamamlanan Girne Askeri Hastanesi’nin açılışına da katılacak.

Yılmaz'a KKTC ziyaretinde TBMM Başkan Vekili Celal Adan da eşlik ediyor.