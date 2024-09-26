Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta kamuya açık alanda çevreye rahatsızlık veren alkollü toplam yedi kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da gece yarısından sonra saat 2.30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, 276 ve 302 alkollü içki tesiri altındaki O.Y.(E-31) ve B.S.(E-21) ile nefes örneği vermeyi reddeden B.D.(E-22), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık vermekten suçüstü tutuklandı.

Ayrıca B.D.’nin, kanunsuz olarak tasarrufunda "kelebek" bıçak bulundurup, taşıdığı da tespit edilerek, emare olarak alındı.

-Girne ve Güzelyurt’ta çevreye rahatsızlık veren alkollü dört kişi tutuklandı

Girne’de dün saat 08.30 sıralarında, Baldöken Mezarlığı içerisinde, 322-355 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.C.(E-49) ve M.A.(E-51) yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.

Girne’de gece yarısından sonra saat 00.40 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde nefes örneği vermeyi reddeden, alkollü içki tesiri altındaki O.K. (E-49), yüksek sesle bağırarak, çevreyi rahatsız etti.

Güzelyurt’ta dün saat 22.00 sıralarında, Ankara Caddesi üzerinde, 274 miligram alkollü içki tesiri altındaki T.D.(K-36), yüksek sesle bağırıp, çöp bidonlarını etrafa attı.

Adı geçen kişiler tutuklandı.