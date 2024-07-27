Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan ambargolar ve özellikle futbolda maruz kalınan amborgoların dile getirildiği, 2006 yılında çekilen ve kaybolan ‘’Ceza Sahası’’ belgeselinin gösterimi yeniden yapıldı.

18 yıl sonra bulunarak ilk ve son gösterimi yapılan belgeselin yönetmen koltuğunda Mustafa Ünlü yer aldı. Ceza sahası belgeseli Birinci Global, Kıbrıs Genç Tv ve On Beş Kasım Üniversitesi işbirliğinde dün akşam saat 20:30’da Up Town Büyük Anadolu Girne Hotel’in Konferans Salonunda gösterime sunuldu.

Belgesel gösterimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Dernegi Başkanı Necati Özsoy, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, Binatlı Spor Kuüubü eski başkanı ve Kulüpler Birliği eski başkanı Özel Tahsin, Futbol Federasyou eski başkanı Niyazi Okutan, eski klüp başkanları, eski futbolcular, turizm ve kültür bakanlığı , dışişleri bakanlığı temsilcileri ve birçok seçkin isim katıldı.

Belgesel gösterimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da katılarak konuşma gerçekleştirdi. Tatar, 40 yıl sonra halen daha ambargoların devam ettiğine vurgu yaptı ve uygulanan bir çok ambargolara meydan okuyarak mücadelemizi sürdürüyoruz dedi.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’de konuşmasında belgeselin yönetmenliğini üstlenen Mustafa Ünlü ile Adana’da buluştuklarını ve bu belgeseli yapmaya karar verdiklerini dile getirdi ve ceza sahasında bir penaltının olduğunu ve bunu gole çevirmek gerektiğini düşünerekten bu belgesele imza attıklarını söyledi.

‘’Ceza Sahası’’ belgeselini bütün film festivallerine göndereceklerini de dile getiren Ertan birinci, Türkiye ve Avrupadaki tüm festivallerde belgeselin gösterimi olacağını söyleyerek gençlere uygulanan haksızlıkların hikayesini bu belgesel ile festivallerde anlatacaklarını belirtti.

Yönetmen Mustafa Ünlü’de konuşmasında ‘’Ceza Sahası’’’nın çok değişik bir macerası olan film olduğunu dile getirdi ve filmin oluşum aşamasını şu sözlerle dile getirdi:

Kıbrıs Tür Spor Yazarları Dernegi Başkanı Necati Özsoy’da belgesel ile ilgili görüşlerini aktararak, Ertan birinci isminin olduğu her yerde mutlaka bir başarının ve ülkemize katkının olduğunu söyledi. Özsoy ayrıca ,bu belgesel sayesinde ülke spornun yaşadığı sıkıntıları dünyaya duyurmanın önemli olacağına vurgu yaptı.

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ise konuşmasında, belgeselde spor ambargolarına vurgu yapılmasının önemine değindi.

Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl dönümünde, 18 yıl önce çekilen ‘’kayıp’’ bir belgeselin ilk ve son gösterimi olan Ceza Sahası belgeseli izleyiciler tarafından büyük beğendi topladı.

Belgesel gösterimi sonunda Futbol Federasyou eski başkanı Niyazi Okutan, gençlerimizin ve sporcularımızın bir anlaşma olana kadar olimpiyat bayrağı altında yarışmaları önerisini dile getirdi.

Ayrıca, yeni belgeselin çekimlerine başlandığı müjdesi verildi. Yeni çekilen belgeselin yapımcılığını Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci üstlendi. Yeni belgeselde herşeye hazır gençlerimiz var futbol aşkı büyük sloganı ile uygulanan amborgolara değenileceği ve çekimlere eylül ayında devam edeceği, kasım ayında ise belgeselin tamamlanması öngörülüyor.