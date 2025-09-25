CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde, Özgür Çelik yeniden il başkanlığına seçildi.

Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaparken, Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek getirildi.

CHP İl Başkan adayı Özgür Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, ekim ayında olağan kongrelerini gerçekleştireceklerini belirterek, bu kongrede 2 yıllık çalışmalarını anlatacaklarını ifade etti.

Çelik, "CHP'de iç kavga yoktur. Bir tarafta iktidara teslim olmuş 3-5 işbirlikçi vardır. Bir tarafta tıpkı bu salonda olduğu gibi partisini savunmak için kenetlenmiş CHP neferleri vardır." ifadesini kullandı.

Kongrenin devam ettiği sırada İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı kararı tebliğ etmek için kongre merkezine geldi. Partili milletvekilleri ve hukukçular tarafından karşılanan memurlar, tutanak tuttu.

Uzun müzakerenin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermesi üzerine memurlar merkezden ayrıldı.

Salonda yapılan konuşmaların ardından delegeler hazırlanan alanda oylarını kullandı.

Toplam 583 delegenin bulunduğu seçimde 414 oy kullanıldı. Seçimde 389 oy geçerli, 25 oy geçersiz sayıldı.

Seçime tek aday olarak katılan Özgür Çelik, 386 delegenin oyunu alarak İl Başkanlığına seçildi.

Öte yandan, evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra 9 Haziran'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı kongrenin yapıldığı salonun duvarına asıldı.