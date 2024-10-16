ABD'de "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs, hükümetin, kendisine dava açan ve suçlamalar yönelten kişilerin isimlerini tespit edip açıklamasını talep etti.

Avukatları, Combs'un adına Manhattan'daki federal mahkeme yargıcına mektup gönderdi.

Avukatlar, mektupta, Combs hakkında 120 kişinin, cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu ve 6 kişinin de dava açtığını belirterek, ünlü rapçinin, "şöhreti nedeniyle yanlış iddiaların hedefi olduğunu" savundu.

Mektupta "medyadaki iddialar doğrulanmadıkça bu tür iddiaların Combs'un adil bir dava süreci geçirmesine engel olabileceğini" ifade eden avukatlar, hükümetin, davacı olanların kimliklerini tespit edip açıklamasını talep etti.

Avukat Tony Buzbee ise Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan dün, Combs hakkında aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.

- Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.

İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.