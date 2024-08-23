Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi bugün Lefkoşa Suat Günsel Devlet İlkokulu önünde eylem gerçekleştirdi. CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Lefkoşa Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda düzenlenen eylemde açıklama yaparak UBP-DP-YDP hükümetini sert bir dille eleştirdi ve “hükümetin” eğitim alanındaki politikalarının yetersizliğine ve plansızlığına dikkat çekti. Barçın, konteyner sınıfların kalıcı hale getirilmesinin eğitimi bitirme noktasına getirdiğini vurguladı. Barçın, kamusal eğitimin kalitesizleştirildiğini belirterek, “hükümetin” öngörüsüz politikalarının çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini söyledi. "Eğitimi bitirdiniz" diyerek hükümeti istifaya çağıran Barçın, CTP olarak kamusal eğitimin güçlendirilmesi için adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı. Eyleme Yenikent Muhtar Melek Arabacıoğlu da katılarak konuşma gerçekleştirdi. Söz konusu eylemde, bazı CTP milletvekilleri, ilçe başkanları ve üyeleri de hazır bulundu.

Barçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkenin eğitimine hiçbir katkıda bulunmayan UBP-DP-YDP hükümeti şimdi de konteyner sınıflarda eğitimi normalleştirme peşinde. Öğrencilerin başına dökülen ve çocukların oyun oynayabileceği bir bahçesi bile olmayan bakımsız okullara en değerlilerimizi her gün bırakıp gitmek giderek zorlaşıyor.

Israrla sürdürdüğünüz plansız, programsız ve iş bilmez uygulamalarınızla eğitimi bitirdiniz. Bilimsellikten uzak öngörüsüz politikalarla; sadece parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yarattınız. Kamu okullarını ruhsuz yapılar haline getirerek, okul olmaktan çıkardınız:

• Acil durumlar için düşünülen konteyner sınıfları normalleştirdiniz. Neredeyse tüm okulları bu konteyner sınıflarla doldurdunuz. Hatta sadece konteyner yapılardan oluşan okullar bile yaratmaya başladınız.

• Kamu okullarının altyapı sorunlarını çözemediniz. Hiçbir uyarıya kulak asmadınız, çocuklarımızı, toplama kamplarını andıran konteyner yapılara mahkûm ettiniz.

• Deprem fizibilite raporları doğrultusunda okul yıkımlarını ve inşaat çalışmalarını planlayamadınız. Çocuklarımızın inşaat alanına dönen okullarda eğitim almasına razı geliyor, bu durum normalmiş gibi davranıyorsunuz.

• Kamusal eğitimi güçlendirmeyi, yeni okullar yapmayı beceremediniz. Okul yapımını varlıklı iş insanların inisiyatifine terk ettiniz. Plansızca yapılan okullar kalabalık sınıflara çare olamadı. Tıklım tıkış sınıflarda öğrenim yapmayı kamu okullarının kaderi haline getirdiniz.

• Sadece 2 sene önce hizmete giren okulları bile konteyner sınıflarla doldurdunuz ancak çocukların oyun alanları kalmadığını umursamadınız.

• Her boş gördüğünüz alana konteyner yerleştirdiniz ancak kantini, atölyesi, laboratuvarı, bahçesinde tek bir ağaç bile olmayan okullar yarattığınızı fark etmediniz.

• “Öğretmen Tasarrufu” politikanızla ders yükü altında ezdiğiniz, pedagojiden yoksun, çağ dışı ortamlarda görev yapmaya yolladığınız öğretmenin meslek statüsünü yerle bir ettiniz, itibarsızlaşmasına seyirci kaldınız.

• Ciddi ekonomik sorunlar yaşan okullara “bidon boya” yollamak dışında hiçbir şey yapmadınız. Okul yöneticilerinin “dilenci” durumuna düştüğü gerçeğini görmezden geldiniz.

Hep yaptığınız şeyi, yine yapıyorsunuz. Kendi iç kavgalarınızın ve beceriksizliğinizin bedelini topluma ödetmeyi çok iyi beceriyorsunuz. Ama yağma yok. Çocuklarımızı, gençlerimizi, bu toplumun geleceğini bitirmenize izin vermeyeceğiz.

Kamusal eğitimde kalitenin artırılması CTP’nin vazgeçilmez ilkelerinden biridir. CTP, gerçek ihtiyaçlara dönük akılcı planlamalarla genel bütçe içerisinde kamusal eğitime ayrılan payın artırılmasını, akılcı ve gerçek ihtiyaçlara dönük faaliyet planları, öğrenci sayıları ve okulların özel ihtiyaçlarına göre belirlenecek ekonomik kaynağın okul idarelerinin kontrolünde kullanılmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesindeki tüm adımları atmaya hazırdır.

İnsan hayatının değersiz olduğu bir ülkede, çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi yok sayan bu zihniyetten kurtulmanın zamanı geldi.

Kamusal eğitimi bitirdiniz. Eğitimde geri dönülmez yaralar açtınız. Bu toplumun çocuklarına, gençlerine verdiğiniz zarar yeter artık. Beceremiyorsunuz, istifa edin.”

Arabacıoğlu: Devletin ayıbı

Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu eylem sırasında yaptığı konuşmada, görevde bulunduğu 18 aylık süreçte karşılaştığı eğitim ve altyapı sorunlarını gündeme getirdi. Yenikent bölgesinin hızlı nüfus artışıyla birlikte artan ihtiyaçlarına devletin yeterince yanıt veremediğini belirten Arabacıoğlu, bu süreçte 3 okul kayıt dönemi geçirdiklerini ve kendisinin de bir anne olarak bu durumu yakından yaşadığını vurguladı.

"Bu okulda benim çocuğum da okumakta"

Yenikent’teki okulun ilk açıldığında 185 öğrenci ile eğitime başladığını, ancak bölgedeki nüfus artışıyla birlikte kapasitenin 550 öğrenciye kadar çıkarıldığını ifade eden Arabacıoğlu, okulun mevcut altyapısının bu öğrenci sayısını kaldıracak düzeyde olmadığını söyledi. Bölgedeki öğrenci sayısının sürekli artmasına rağmen, yeni okul yapılmadığına dikkat çeken Arabacıoğlu, bölgede eğitim alanında ciddi bir eksiklik yaşandığını belirtti.

Bağışçıların yaptığı okullar

Arabacıoğlu, Yenikent’in nüfus artışı göz önüne alındığında, devletin bu bölgeye yönelik yeterli planlama yapmadığını ifade ederek, “Yenikent’e Lefkoşa sınırlarında iki okul yapıldı, ancak bu okulları devlet değil, bağışçılar yaptı. Sağlık ocağı ve okullar yapılmaması, altyapı sorunlarının çözülememesi devletin ayıbıdır” diyerek tepki gösterdi.

Konteyner çözümü ve oyun alanlarının işgali

Bölge halkının ve öğrencilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Muhtar Arabacıoğlu, çözüm olarak geçici süreliğine verilen konteynerlerin kalıcı hale gelmesinden de rahatsız olduklarını dile getirdi. Bu yıl 6 yeni konteynerin daha bölgeye gönderildiğini belirten Arabacıoğlu, çocukların oyun alanlarının konteynerlerle işgal edilerek sınıf açılmasına karşı çıkarak, “Geçici çözüm olarak sunulan konteynerler, çocukların oyun alanlarını ellerinden alıyor. Bu durum, bölge halkı olarak bizi çok rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı. Yenikent bölgesinin mevcut öğrenci sayısını karşılayacak ilkokul, ortaokul ve özel eğitim merkezlerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Arabacıoğlu, bu konuda devletin acil adımlar atmasını talep etti.