Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı 17’nci Dönem Kongresi yapıldı. Gülcem Gündağ, başkanlığı Hüseyin Tayançlı’ya devretti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Tayançlı başkanlığındaki yönetim kurulu, Gülcem Gündağ, Bingül Kurtoğlu, Tuğberk Atakanlı ve İzzet Direk’ten oluştu.

Kongreye, CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal katılarak, konuşma yaptı.

Kongrede ayrıca, CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ve CTP Girne İlçesi Dikmen Örgüt Başkanı Yaşar Aydın Karaca da hazır bulundu.

-Talat

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat konuşmasında, CTP Gençlik Örgütü’nün aktif ve başarılı çalışmalarıyla öne çıktığını belirterek, Dikmen Ocak Örgütü’nün bu başarıda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Ülkede yaşanan siyasi krizler nedeniyle hükümetin erken seçim ihtiyacını doğurduğunu kaydeden Talat, “Bu hükümet krizlerle dolu, iktidarını sürdüremeyecek durumda. O yüzden erken seçim için hazırlıklı olmalıyız.” dedi.

Konuşmasında, gençlerin siyasetteki önemine de değinen Ongun Talat, CTP’nin toplumsal çıkarlar için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Talat ayrıca, Türkiye-Yunanistan yakınlaşması ve enerji koridoru gelişmeleri ışığında Kıbrıs sorununda yeni süreçler yaşanabileceğini dile getirdi.

Dikmen Gençlik Ocak Örgütü’nün faaliyetlerini takdir eden Talat, yeni dönemde daha iyi bir koordinasyon ve geniş çaplı örgütlenme gerektiğini belirterek, eski başkana teşekkür etti ve yeni başkanın ekibine başarılar diledi.

-Çelebi

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de, CTP’nin ülke yönetiminde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu kaydederek, hükümeti eleştirdi. Hükümetin yanlış politikalar ve kişisel çıkarlar peşinde koştuğunu savunan Çelebi, “Ülkemizin geleceğini mahvediyorlar.” dedi.

Dikmen’in, CTP’nin kalesi olduğunu ifade eden Çelebi, partililerin ve gençlerin mücadeleden asla vazgeçmemesi gerektiğini kaydetti.

CTP döneminde halkın yararına olan hizmetlerin ön planda olduğunu belirten Çelebi, mevcut hükümetin, belediyelere olan borçları ödemediğini ve belediyelerin hizmet sunma kapasitesini zayıflattığını savundu.

Gençlerle birlikte dayanışma içinde mücadele edeceklerini dile getiren Çelebi, CTP’yi yeniden iktidara taşımak için kararlı olduklarını kaydetti. Yüksel Çelebi, “Birlik, mücadele, dayanışma ile CTP’yi bu ülkenin yönetimine getirmek boynumuzun borcudur.” dedi.

-Soyal

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal da, siyasete olan güvenin sarsılmaya çalışıldığı bir dönemde olduklarını belirterek, mevcut iktidardan beklentileri olmadığını kaydetti.

“Onlar başaramayacak, yönetemeyecek ve artık gitmeleri gerekiyor.” diyen Soyal, CTP’nin kararlı bir şekilde örgütlü mücadelesine devam ettiğini belirtti ve gençlerin bu süreçteki önemine değindi.

Dikmen Ocak Örgütü’nün Gençlik Örgütü içinde en aktif çalışan birim olduğunu ifade eden Soyal, yakında Taşkent Ocak Örgütü’nün de kurulacağını açıkladı.