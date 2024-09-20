Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs çözüm süreciyle ilgili temaslarda bulunmak amacıyla New York'a gidiyor.

CTP'den verilen bilgiye göre 23-28 Eylül tarihleri arasında New York’ta olacak  Erhürman, adadan ayrılmadan önce  23 Eylül Pazartesi sabahı saat 08.30’da Ercan VIP salonunda basın toplantısı düzenleyecek.

Erhürman’a ziyaretinde CTP Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros eşlik edecek.

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-Sosyalist Enternasyonal toplantısında konuşma yapacak

Erhürman, 25 Eylül’de BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde yapılacak  Sosyalist Enternasyonal toplantısında “Diyalog ve Diplomasiye Yatırım” başlıklı oturumda bir konuşma yapacak.

Erhürman konuşmasında Kıbrıs çözüm süreciyle ilgili vizyonunu aktaracak ve kurgulanması olası yeni sürecin yöntemlerine ilişkin somut önerilerini aktaracak.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile de bir araya gelecek. Erhürman-Jenca görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve çözüm süreci ele alınacak. Bazı ülkelerin BM nezdindeki temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması da planlanan  Erhürman'ın, bu görüşmelerde CTP’nin çözüm vizyonunu uluslararası aktörlere aktarması, BM nezdinde daha aktif bir diyalog ortamı oluşturması hedefleniyor.

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