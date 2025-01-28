Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi’ne bağlı köylerde Ocak Kongreleri gerçekleştirildi. Piyale Paşa Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi ve Lala Mustafa Paşa Mahallesi Ocak Kongreleri gerçekleştirildi. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’ın da hazır bulunduğu kongreler, Güzelyurt İlçe Binası’nda toplandı. Piyale Paşa Mahallesi Ocak Örgütü şu isimlerden oluştu: Gülen Yarkın, Turan Tarzan, Ahmet Yorulmaz, Müge Tüccar, Hasan Altınmakas, Hatibe Nasiboğlu, Gülcen Güneysu. Lala Mustafa Paşa Mahallesi Ocak Örgütü şu isimlerden oluştu: Dürü Altınmakas, Dürüye Koryürek, Aliye Gilanlıoğulları, Tuncay Hakyemez, Süleyman Mert, Diren Kuş. İsmet Paşa Mahallesi Ocak Örgütü ise şu şekilde oluştu: Muharrem Saygılı, Barış Batman, Celal Askaya, Uğur Saygılı, Zühre Civa, Ekin Mahan.

