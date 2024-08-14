Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı ile birlikte Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, yönetim kurulu ve üyelerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, partinin hedefleri ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar konuşuldu.

Genel Sekreter Asım Akansoy, ziyarette yaptığı konuşmada, CTP’nin tek başına iktidar hedefinde olduğunu ifade etti.

Ülkede elektrikten sağlığa, eğitimden ekonomiye birçok sorun bulunduğunu belirten Akansoy, toplumun tüm kesimleriyle diyalog kurmaya devam edeceklerine işaret etti.

- “Umutsuzluğa yer vermeyeceğiz”

“Umutsuzluğa yer vermeyeceğiz, bu ülkeyi toplumun tüm kesimleriyle ayağa kaldırıp ölü toprağını üzerinden atacağız” diyen Akansoy, CTP’nin hem değişim-dönüşüm programını kararlılıkla hayata geçireceğini, hem de yolsuzluk ve hırsızlıkların üzerine kararlılıkla giderek ahlaki ve sosyal yozlaşmanın önüne geçeceğini belirtti.

Akansoy, dernek yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti.