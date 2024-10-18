Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Bucak Örgütü tarafından düzenlenen “Dört Değerimizi Anıyoruz” etkinliği yapıldı.

Partiden yapılan açıklamada anma gecesinde, “partinin kuruluşundan itibaren, zor şartlarda hem parti örgütlenmesinde hem de toplumsal mücadelede öncü isimler olan Mustafa Konti, Rezvan Konti, Dr. Mehmet Salih Yanmaz ve Savaş Solmazcan’ın anıldığı” belirtildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, Ergin Abdullah İlktaç, Ferdi Sabit Soyer ve Feridun Önsav, dört isimle olan anılarını paylaştı.

Gecenin sonunda iki toplumlu müzik korosunun dinletisi ve kokteyl gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Güney Kıbrıs’tan AKEL’in Larnaka İlçe Sekreteri Hristella Andeniu ve PEO Larnaka eski Sekreteri Mario Prajodois de katıldı.