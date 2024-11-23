Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Girne’de açık pazarı ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarete, CTP Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Başkan Yardımcısı, Milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne Kadın Örgütü Başkanı Özay Kalyoncu'nun yanı sıra ilçe yetkilileri ve çok sayıda partili katıldı.

CTP Kadın Örgütünün "Eşitlik Solda, Direniş Yolda" diyerek hazırlamış olduğu bildirinin dağıtıldığı ziyarette, kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yer aldığı vurgulandı.

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarının önemine dikkat çekilen ziyarette, derinleşen kadın yoksulluğu, kadın kooperatiflerine duyulan ihtiyaç ve kadın işsizliğinin ortadan kaldırılması için atılacak adımlar ele alındı. CTP Hükümetinde yürürlüğe koyulacak somut politikaların yer aldığı bildiride en çok öne çıkan konulardan biri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED)'in tüm birimleri ile hayata geçmesi oldu.