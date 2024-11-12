Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Genel Sekreteri Gülden Karakaya, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını söyleyerek, “Demokrasi ve adalet yolunda her türlü linç girişimine ve manipülasyona karşı" dimdik ayakta olduklarını kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Karakaya, hükümetin, ülkede ve Meclis’te “yarattığı yıkımın hesabını ödememek” için Derya’yı hedef alarak, sosyal medyada bir linç kampanyası başlatmaya çalışıldığını ancak başarıya ulaşamadığını savundu.

Karakaya, “CTP Kadın Örgütü olarak, Başkanımız Doğuş Derya’nın üst aklın yönlendirmesiyle hedef gösterilmesini şiddetle kınıyor, bu tür basit oyunlarla toplumun manipüle edilmeye çalışılmasına karşı çıkıyoruz” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Meclis’i bu hale biz getirmedik, ama gerekirse hak, hukuk ve demokrasi için göğsümüzü siper ederiz” sözüne atıfta bulunan Karakaya, “CTP Kadın Örgütü olarak, ülkeyi skandallara boğan sorumluların toplumu yanıltma çabalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet yolunda her türlü linç girişimine ve manipülasyona karşı dimdik ayaktayız” ifadelerini kullandı.