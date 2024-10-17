Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa İlçesi 41’inci Olağan İlçe Kongresi dün akşam Paradise Park’ta gerçekleştirildi, başkanlığa yeniden tek aday olan Devrim Barçın seçildi. Kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile partililer katıldı. “Halkımıza Sözümüz Var” sloganıyla gerçekleşen kongrede, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri yapılan seçim sonucunda belirlendi. Dün akşam seçilen CTP Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu, alfabetik sıraya göre şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Güneş, Ali Alp Kolazoli, Arif Osum, Dilan Aşan, Eda Aşan, Eser Emin Öktem, Hüdâ Avşaroğlu, Mustafa Gürkan, Öykü Akcan, Yeşim Bozat. Kongre, demokrasi şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı. Divanın oluşturulmasının ardından, konuşmalara geçildi. Genel Başkan Tufan Erhürman, Lefkoşa İlçesi Başkanı Devrim Barçın’ın konuşma yaptığı kongrede, faaliyet raporu ve mali rapor okundu, ardından organlara aday olanların tanıtımı gerçekleşti. Kongre, yapılan yönetim kurulu seçiminin ardından sona erdi. Kongrede konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bizim söyleyebileceğimiz, anlatabileceğimiz çok şey var” dedi ve çok kısa bir süre sonra bu ülkede Kıbrıs Türk halkının devrinin başlayacağını vurguladı. Devrim Barçın ise “CTP ezilen kesimlerin sesidir, örgütlü mücadelemiz büyüyecek” ifadelerini kullandı. CTP Lefkoşa İlçesi Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Cezar Oransel, Mehmet Erenler, Nedret Tümkan, Niyazi Okutan ve Yunus Konaç.

Erhürman: Kıbrıs Türk halkı dünyadan da koparıldı

Kongrede yaptığı konuşmada, Erhürman, son dönemde ülkenin hem içeride hem de dışarıda “çukurun içine” yuvarlandığını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının son dönemde dünyadan da koparıldığına dikkat çeken Erhürman, söz konusu süreç içerisinde Kıbrıs Türk halkının yoksullaştığını anımsattı. CTP’nin son beş yıldır her konuda öneri geliştirdiğini ve kötü gidişe dur demeye çalıştığını kaydeden Erhürman, “Tarih dönüyor, bizleri doğruluyor” ifadelerini kullandı. Yabancılara mülk satışı konusunda yıllardır yaptıkları uyarı ve önerileri de hatırlatan Erhürman, nüfus sayımının öncelikleri olduğunu vurgulayarak nüfus politikasının önemine işaret etti. Dışarıda ortaya konan politikanın sürdürülebilir olmadığını uzun zamandır dile getirdiklerini söyleyen Erhürman, Kıbrıs sorununda da kararlılıkla doğru politikaları anlattıklarını vurguladı. Doğru politikaları anlatmaya devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, “Bütün toplum kendi gözleriyle karşımızdaki yapının, bu ülkenin gailesini çekmediğini gördü. Şimdi çıplak gözle herkes fotoğrafı net bir şekilde görüyor” diye konuştu. Erken seçimin artık kaçınılmaz olduğuna işaret eden Erhürman, “Bizim söyleyebileceğimiz, anlatabileceğimiz çok şey var. Çok kısa bir süre sonra bu ülkede Kıbrıs Türk halkının devri başlayacak” diye konuştu.

Barçın: Halkın sırtındaki yükler dayanılmaz hale geldi

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, kongrede yaptığı konuşmada, ikinci kez ilçe başkanlığına aday olmanın gururunu dile getirdi. Barçın, bugüne kadar gösterilen güven ve destek için partililere teşekkür ederek, bu güveni boşa çıkarmamak adına yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi. Barçın, 25 Haziran 2023 Ara Seçimleri’nde Lefkoşa ve Mesarya bölgelerinde yürütülen saha çalışmaları ve parti üyelerinin özverili çalışmaları sayesinde seçimlerde büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı. Barçın, "Ada genelinde yüzde 43.76, Lefkoşa İlçesi sınırları içerisinde yüzde 49.96 oy alarak seçimin kazananı olduk" dedi. Lefkoşa’nın ve ülkenin sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını belirten Barçın, belediye meclis üyeleri ve muhtarların da katkılarıyla bölge halkının çıkarları için daha örgütlü bir şekilde hareket ettiklerini ifade etti. Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in çalışmalarına da değinen Barçın, Mesarya bölgesinde partinin gücünü iki katına çıkardıklarını vurguladı. Barçın, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına değinerek, halkın sırtındaki yüklerin dayanılmaz hale geldiğine dikkat çekti. Artan fiyatlar ve ekonomik zorluklara karşı boyun eğmeyeceklerini belirterek, kamu kaynaklarını halkın yararına kullanma, yolsuzluklarla mücadele ve adil gelir dağılımı sağlama konusunda kararlı olduklarını söyleyen Barçın, "CTP, bu ülkenin emekçisinin, gençlerinin, kadınlarının ve ezilen kesimlerinin sesi olmuştur. Bu sesi daha da gür çıkarmak için örgütlü mücadelemizi büyütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

