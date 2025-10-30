Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi bugün toplanarak kurultay tarihini belirledi.

19 Ekim’de yapılan seçimde yüzde 63 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan boşalan genel başkanlık makamı için, parti tüzüğünün 35. maddesinde öngörülen süre ve ilkeler doğrultusunda Olağanüstü Kurultay yapılmasına karar verildi.

CTP Parti Meclisi, Olağanüstü Kurultay’ın 30 Kasım 2025 tarihinde toplanmasına karar verdi.

30 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kurultayda, CTP’nin yeni Genel Başkanı seçilecek ve karar tasarıları gündeme gelecek.