Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek dostlar alışverişte görsün diye yapılacak bir iş değildir. Cumhurbaşkanı, dersine çalışır, danışmanlarıyla birlikte hazırlanır, ön hazırlıklarını tamamlar ve dosyasına hakim bir biçimde Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederse, oradan ortak bir sonuç çıkarmak mümkündür.” dedi.

CTP yapılan açıklamaya göre Erhürman, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Ziyarette Erhürman’a, milletvekilleri ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da eşlik etti. Ziyarette, KTTO Yönetim Kurulu ve üyeleri de hazır bulundu.

-Erhürman: “BM, bugüne kadarki sözlerine sahip çıkmalı”

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, KTTO’nun Kıbrıs Türk halkı için çok değerli olduğunu ifade ederek, Odanın, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak dışarıya açılan pencere olduğunu söyledi.

KTTO’nun dışarıdaki ilişkilerini yakından takip etmeye çalıştığını dile getiren Erhürman, “Son dönemde Cumhurbaşkanlığının görüştüğü insan sayısıyla KTTO’nun görüştüğü insan sayısını karşılaştırırsak ortaya fark çıkar.” diye konuştu. Son beş yılın sıfır müzakereyle geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Tarihimizde böyle bir dönem yok.” dedi.

Müzakerelere oturmak için tek bir ön şartının olduğunu kaydeden Erhürman, “Benim ön şartım tektir: BM’nin bugüne kadarki sözlerine sahip çıkmasıdır.” vurgusu yaptı. Geçmiş dört cumhurbaşkanı döneminde de yeni kapılar açıldığının altını çizen Erhürman, ilk kez beş yılda kapı açılmadığını, var olan kapıların da eziyete dönüştüğünü belirtti. Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatın da beş yılda hiç konuşulmadığını kaydeden Erhürman, şunları dile getirdi:

“Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yürürlüğe girişi daha fazla geciktirilemez. Yeşil Hat Tüzüğü uygulamasında zorluk üzerine zorluk çıkarılamaz. Bu adada güvenlikle, deniz yetki alanlarıyla, enerjiyle, hidrokarbonlarla, ticaret yollarıyla ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum liderliği bizi yok sayarak, görmezden gelerek, biz yokmuşuz gibi davranarak, tek başına bunu yapamaz. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortada.”

Ülkede nüfus politikasızlığı, ekonomi, turizm, yükseköğretim, eğitim, sağlık, çalışma yaşamı, suç, suçluluk, bağımlılık gibi pek çok konuda sorunların dağ gibi büyüdüğünü ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanının hangi konularda Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek zorunda kalacağının belli olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Ancak unutulmamalıdır ki Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek dostlar alışverişte görsün diye yapılacak bir iş değildir. Cumhurbaşkanı dersine çalışır, danışmanlarıyla birlikte hazırlanır, ön hazırlıklarını tamamlar ve dosyasına hakim bir biçimde Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederse, elbette oradan ortak bir sonuç çıkarmak mümkündür.”

-“Memleketin dört bir kenarında esnaf kurşunlanıyor, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu hiç toplanmadı”

Ülkedeki güvenlik sorununa işaret eden Erhürman, memleketin dört bir kenarında esnafın kurşunlandığı, uyuşturucu ticaretinin her gün gazetelerde haber olduğu dönemde, beş senede Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun tek bir defa toplanmadığını belirterek, kurulun düzenli bir şekilde toplanması gerektiğini kaydetti.

Bütün müsteşarlar ve müdürlüklerin üçlü kararname ile atandığını anımsatan Erhürman, üçüncü imzanın cumhurbaşkanının olduğunu hatırlatarak, liyakat konusunda da Cumhurbaşkanlığının yetkili olduğuna dikkat çekti.