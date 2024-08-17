Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen badminton müsabakalarını izledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Stadyumu yanında bulunan Badminton Federasyonu’nda yer alan etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar, sporcu ve yöneticilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuları sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ederek, spor yaşamlarında başarılar diledi.