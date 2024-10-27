Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul'da, Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği Kamu Diplomasisi Akademisi programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, "Gazze'de katliamlar sürerken Kıbrıs'ta 1960'lı yıllarda benzer durumdayken 1974'ten bu yana 50 yıldır kimsenin burnu dahi kanamamıştır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birliği milli irademizin dayanağı olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) İstanbul Fatih'teki genel merkezinde düzenlenen Kamu Diplomasisi Akademisi'ne konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı da hazır bulundu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gazze'de katliamlar sürerken Kıbrıs'ta 1960'lı yıllarda benzer durumdayken 1974'ten bu yana 50 yıldır kimsenin burnu dahi kanamamıştır. Hem Kuzey'de hem de Güney'de ciddi anlamda ekonomik gelişmelerle Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz'in en önemli adalarından biri olmuştur. Enerji zenginlikleri, hidro karbon zenginlikleri, güvenlik boyutuyla Mavi Vatan'daki hakkımız ve Türkiye'nin Savunma Sanayindeki başarılarıyla oradaki hakimiyetimiz, hava sahasındaki üstünlüğümüz var. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birliği milli irademizin dayanağı olmuştur" dedi.