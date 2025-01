Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gösterdikleri yakın ilgiden dolayı heyette teşekkür etti.

Güvenlik konusunun önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile işbirliğinin bu noktada önemli olduğu, teknoloji ile de bunun pekiştirilmesinin gerektiğini kaydetti.

Güvenliğin artırılması noktasında, Türkiye'nin desteğinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, ulusal güvenliğin korunması konusunda sürdürülen çalışmalardan dolayı heyete teşekkür ederek, başarılar diledi.

-Tipioğlu

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu ise, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü parlamenterler seviyesindeki temaslarla artırma çabası içerisinde olduklarını kaydederek, Azerbaycan Milli Meclisinde oy birliğiyle KKTC ile Dostluk Grubu kurulması kararının alınmasından duydukları mutluluğu ifade etti.

Azerbaycan ile ilişkilerin "üç devlet tek millet" şiarıyla gelişerek ilerleyeceğine dair inançlarının tam olduğunu vurgulayan Tipioğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (İSİPAB), Parlamentolararası Birlik (PAB) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi uluslararası platformların çalışmalarına katılmasını son derece önemli gördüklerini kaydetti.

Veysal Tipioğlu, "6 Kasım’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Bişkek Zirvesi’ne onur konuğu olarak davet edilmiş olmanızdan büyük bir memnuniyet duyduk. Türk devletleriyle TDT yoluyla temaslarınızı arttırmanız ve ilişkilerinizi geliştirmeniz, Kıbrıs Türkünün haklı davasını dünyaya duyurmanızı sağlayacaktır. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin TDT toplantılarına katılımı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, haklı mücadelesinde her zaman ve her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olacaktır. Gazi Meclisimizin kapıları sizlere her daim açıktır" dedi.