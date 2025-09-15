Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftası kapsamında, 26 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve heyetiyle, 27 Eylül’de de Rum liderle üçlü toplantıda buluşacaklarını açıkladı.

Geçiş kapıları konusunu BM Genel Sekreteri nezdinde New York’ta yeniden gündeme getireceğini kaydeden Tatar, karma evlilik ve Güney Kıbrıs’taki hapishane şartları konularında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’dan girişim yapmasını talep etti.

Tatar, Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa statü eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiğini yineledi.

-“Holguin ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim”

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Holguin ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Tatar, Holguin’in 16-17 Temmuz tarihlerindeki New York’ta 5+1 formatındaki görüşmede de olduğunu hatırlatarak, “Orada verdiğimiz mücadeleyi yerinde görmüştü” dedi.

Rum liderin, New York’ta, kapılar konusundaki olumsuz duruşu ve farklı başlıklarda yapılması gereken iş birliği konusunda KKTC’yi muhatap almak istemediğini dile getiren Tatar, “İstediğimiz kadar mesafe alamamıştık” diye konuştu.

-“Kıbrıs meselesinin özünde statü meselesi”

Kıbrıs meselesinin özünde statü meselesi olduğunu yineleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Bir taraf tanınmış cumhuriyet, Avrupa Birliği devleti diğer taraftan bizler ki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olarak kendi egemenlik haklarımızla bu adadaki varlığımızı sürdürürken, bu kadar haksızlık altında, hala izolasyon, engellemeler, kısıtlamalar ve hatta ambargolarla yaşamamızın zorlaştırılması için baskıcı unsurlarla zorluklar çıkaran bir idare ile karşı karşıyayız.”

Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa statü eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, iki tarafın iş birliğiyle farklı başlıklarda ilerleme kaydedilmesi, iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve her iki halkın yararına işlerin yapılmasının takipçisi olacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, iki halkın arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları devam ettirmek niyetinde olduklarının altını çizdi.

New York’taki toplantıda da farklı başlıkların gündeme geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bunları; ara bölgede solar enerji yatırımları, su meselesi, iklim değişikliği, çevre, kültürel mirasın korunması, her iki taraftaki mezarlıkların restorasyonu, mayınların temizlenmesi olarak sıraladı.

Yaz aylarında Güney Kıbrıs’ta meydana gelen yangına işaret eden Tatar, gerek havadan gerek karadan her türlü yardım edebileceklerini söylediklerini ancak karşı taraftan ret cevabı geldiğini hatırlattı. Karşı taraftaki zihniyetin bambaşka bir noktada olduğunun altını çizen Tatar, yine de büyük bir olgunluk ve sabırla bunların düzeltilmesi için yapıcı anlayışlarını sürdüreceklerini belirtti.

-“Kendi vatandaşlarımız arasında yapılan ayrımcılığı asla kabul edemeyiz”

Holguin ile görüşmesinde, son dönemde yaşanan gelişmeleri de aktardığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bir tanesinin karma evlilikler konusu olduğunu kaydetti. Yıllardır Kıbrıs Türk tarafının bu konuda bir duruş ortaya koyduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendi vatandaşlarımız arasında yapılan ayrımcılığı asla kabul edemeyiz” diyerek, kendisinden önceki cumhurbaşkanlarının da bunu hep gündeme getirdiğini ancak netice alınamadığını söyledi.

“Güney Kıbrıs maalesef meseleye çok farklı bir gözle bakıyor” diyen Tatar, 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’taki görüşmede, Rum Lider Hristodulidis’e söz konusu ayrımcılığın insan haklarına ve Avrupa Birliği değerlerine aykırı olduğunu söylediğini belirtti. Tatar, Yunanistan Dışişleri Bakanı’na da, “Siz bir hukuk profesörüsünüz, bir hukuk profesörü olarak vatandaşlarımız arasında böyle bir ayrımcılığı nasıl yaparsınız?” sorusunu sorduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, karma evlilik konusunu bugün de gündeme getirdiğini ve Holguin’den girişimde bulunmasını talep ettiğini açıkladı.

-Güney Kıbrıs’taki hapishane şartları… “Bizlerin vatandaşları orada büyük bir sıkıntı yaşıyorlar”

Güney Kıbrıs’taki hapishanedeki durumların iç açıcı olmadığını da ifade eden Tatar, “Bizlerin vatandaşları orada büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Gerek hapishanedeki koşullar, gerek oradaki davranışlar gerçekten oradaki vatandaşlarımızın büyük bir zulümle karşı karşıya olduğu yönünde haberler geliyor” dedi. Tatar, bu konuda Holguin’den karşı tarafla görüşmesini ve vatandaşların insani koşullarda muamele görmesini rica ettiğini belirtti.

İngiltere milletvekili Afzal Khan’ın KKTC’yi ziyareti sırasında kendisini de ziyaret ettiğini ifade eden Tatar, Khan’ın, Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için gayretlerin sürmesi gerektiği mesajlarını verdiğini söyledi. Bunun üzerine Khan’ın Rum tarafında büyük saldırıya uğradığını ifade eden Tatar, Khan’ın iyi niyetiyle KKTC’yi ziyaret ettiğini ve verdiği mesajlarla kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. “Daha sonra yaşadıkları arzu ettiğimiz olaylar değildi, büyük bir üzüntü duyduk” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının yaptığının kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuyu da Holguin ile görüşmesinde gündeme getirdiğini ve Güney Kıbrıs’ta yapılanların tutarlı tarafı olmadığını aktardığını söyledi.

19 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu ve kendisinin de aday olduğunu dile getiren Tatar, Holguin ile bir sonraki dönemde neler olabileceğini de konuştuklarını kaydetti. “Bu seçim olacak, bu seçimin neticesine de halkımız karar verecek” diyen Tatar, halkın son dönemlerde nelerin yaşandığını gayet iyi bildiğini ve ona göre değerlendirmesini yapacağını ifade etti.

-Kapılar konusu… “New York’ta BM Genel Sekreteri nezdinde tekrar gündeme getireceğim”

Güney Kıbrıs’ta, “Tatar kaybedecek, başkası gelecek. Federasyon masası tekrar kurulacak. Federasyon masasının kurulmasıyla Kıbrıs’ta bir çözüme tekrar umut doğacak” şeklinde inanış olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kapılar konusundaki rahatsızlığını dile getirdi. Metehan Sınır Kapısı’nda trafiğin azalması ve her iki taraftan geliş-gidişlerde uzun kuyrukların yaşanmaması için Haspolat ve Akıncılar kapılarının açılması için öneri yaptığını hatırlatan Tatar, “Belki de bugün dört kapı açılabilecekti. Göz göre göre bu yapılamadı” dedi. Tatar, “Seçimlere yönelik kışkırtma mı? Gerginliğin artırılmasına yönelik Rum tarafının tutumu mu? Bilemeyeceğim” diye konuştu.

26-27 Eylül tarihlerinde New York’ta bu konuyu BM Genel Sekreteri nezdinde tekrar gündeme getireceğini dile getiren Tatar, “Çünkü kabul edeceğim bir şey değildir” dedi. Gerek burada gerek Güney Kıbrıs’ta, “İki lider anlaşamadı” şeklinde propaganda yapanlar olduğunu ifade eden Tatar, “Benim iki tane önerim vardı, biri Haspolat, diğeri Akıncılar kapısı… Maalesef kabul etmediler ama bizim önerimiz hala daha masadadır” vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kapıların açılmamasının hiçbir rasyonel açıklaması olamaz. Bu kapıların açılması hem Güney Kıbrıs’a hem Kuzey Kıbrıs’a çok büyük fayda ve yarar sağlayacaktı” dedi.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki geçişlerde Kıbrıs Türk tarafında üç şerit, karşı tarafta ise hala bir şerit olduğunu ve üç polisin bir polise indirildiğini ifade eden Tatar, “Bizde oldukça akan trafik orada tıkanıyor. Neden yapılıyor bu? Halka sorduğunuzda, ‘bilerek yapılıyor’. Neden? ‘İki halk arasındaki gerginliğin artması için’ ” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin objektif olduğunu, iki tarafın ilişkilerinin gelişmesi, gelecekte ortak zeminin bulunmasıyla resmi müzakere sürecine geçilmesi için elinden gelen gayreti yaptığını kaydetti.

-“26 Eylül’de BM Genel Sekreteri ve heyetiyle, 27 Eylül’de de Rum liderle üçlü toplantıda buluşacağız”

Diyalog ve temasın önemine binaen iki taraf arasındaki ilişkilerin devam edebilmesi için BM’nin yardımını ve katkısını talep etmeye devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 26 Eylül’de BM Genel Sekreteri ve heyetiyle, 27 Eylül’de de Rum liderle üçlü toplantıda buluşacaklarını açıkladı.