Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) yeni KKTC Temsilcisi Emre Kaya’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, AK Parti KKTC temsilciliği görevine atanan Emre Kaya’yı kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti ve Kaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yakın coğrafyada yaşanmakta olan gelişmelerin Kıbrıs’taki istikrar ve huzurun önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC’nin, bu antlaşmanın bir parçası olması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devletli çözüm siyasetini desteklediğini ve bu desteğin önemini de dile getirdi.