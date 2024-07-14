Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan'da gerçekleştirilen “TRACKWOOD Festival this July”de Avrupa şampiyonu olan Drift Neu Racing Team pilotu Enver Haskasap'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Haskasap’ın Macaristan'da 15 ülkeden en iyi 60 pilotun yarıştığı şampiyonada elde ettiği başarının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “yarışta baştan sona kadar üstün bir performans sergileyen Haskasap'ın dünyada Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoları kırarak Avrupa Şampiyonu olmasının büyük önem arz ettiğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonların aşılabileceği bu tarz organizasyonlara katılımların önemli olduğunu ve gençlerin Enver Haskasap ile diğer başarılı sporcuları örnek alarak, girişimlerinden vazgeçmemeleri gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Enver Haskasap'a başarılarının devamını diledi.