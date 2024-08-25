Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası müsabakalara başarı kazanan sporcuları kutladı.

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç’ı ve milli bisikletçi Emre Kaplan’ı tebrik etti.

Tatar, Ulaç’ın Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda ikinciliği elde ettiğini belirterek “Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve Türkiye dahil 78 ülkeden 2 bin 836 yüzücünün katıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, genel klasmanda küçük bir farkla ikinciliği kazandı.” dedi.

Tatar, milli bisikletçi Emre Kaplan için mesajında ise “Çin' de 'Dünya Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası’nda' finale yükselen Milli Bisikletçimiz Emre Kaplan'ı yürekten kutluyorum. Finalde başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.