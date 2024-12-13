Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu (BTHK) ziyaret ederek, kurum yetkilileri ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, BTHK'nın teknoloji ve iletişim çağında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, tüm gelişmeleri yakından inceleme, Kıbrıs Türk halkına daha iyi hizmet verme amacındaki kurumun, uluslararası alanda dünyaya açılan bir pencere olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkına bazı engellemeler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunları aşmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çaba sarf ettiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonlar noktasında, iletişim kanallarının güçlendirilmesiyle Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyada daha çok duyulacağını belirten Tatar, dünyadaki gelişmeleri takip edip, uygulama anlamında, kurumun önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi.

İletişim imkanlarını geliştirme, altyapı imkanlarını artırma, sürekli gelişen teknolojiyi takip etme ve yatırımları bu yönde geliştirmenin devletin görevleri arasında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu sayede kurumun ön plana çıkacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de küçük bir ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübesinden yararlanmasının önemine de vurgu yaparak, altyapı konusundaki yatırım çalışmalarında Türkiye’nin desteğinin yadsınamaz olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm dünya ile bağlantı içerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu hizmeti sağlayan kuruma ve kurum çalışanlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.