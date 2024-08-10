Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Alagadi Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivali düzenleyen Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı ve ekibini tebrik ederek, festivale katılanlara teşekkür etti.

Tatar, özden gelen haklar olan kültürün, örf, adet ve geleneklerin korunması ve yaşatılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Tatar, konuşmasının devamında “Kültür, sanat ve müzik bizleri geleceğe taşıyacak özelliklerdir” dedi.

Alagadi Bölgesi’ndeki doğal güzellikler ve kaplumbağaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in en güzel adası olduğunu vurguladı.

Ekonominin gelişmesi ve kültürlerin kaynaşması için ülkeye yerleşen yabancılarla iyi iletişim kurulması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyda yerini alırken, cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ambargolar altındaki ülkemize yabancıların gelmesi ve ülkemiz için tanıtım yapması çok önemli” diye konuştu.