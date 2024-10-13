Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Dereboyu Şenliği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, şenlik kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri izledi. Festivale gelen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, şenlikte kurulan stantları gezdi.

Basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa’nın önemli bir caddesinin yıllar içinde artan cazibesiyle alışveriş bölgesine döndüğünü belirterek, üzerinde ürünleri ve dekorlarıyla ön plana çıkan satış yeri ile yiyecek içecek yerlerinin bulunduğunu söyledi.

Yurt dışındaki önemli markaların cadde üzerinde yer aldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, alışveriş için yurt dışına gitmeye gerek olmadığını ifade etti.

Cadde üzerinde yatırım yapanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir soru üzerine New York’ta gerçekleşecek gayrıresmî 3’lü yemek hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, yemekte, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesi ve pozisyonunu anlatacağını kaydetti.