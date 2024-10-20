Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün, Emekli Piyade Yüzbaşı Ali Bozdağlı’nın cenaze törenine katıldı.
1961-1976 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı’nda ve 1976 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan Emekli Piyade Yüzbaşı Ali Bozdağlı dün düzenlenen askeri törenle defnedildi.
Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ali Bozdağlı’nın tabutuna sarılı Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Bozdağlı’nın yakınına teslim edildi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv