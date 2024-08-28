Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, medyada ya da sosyal medyada, asılsız iddialarla devletin, devlet yetkililerinin veya bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmanın ifade özgürlüğü olarak savunulamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuya ilişkin açıklamasında, “Basın ve sosyal medyada asılsız iddialarla devleti küçümsemeye, devlet yetkililerini, vatandaşları karalamaya, onlara küfretmeye yönelik yapılan yayınlarla ilgili olarak etkin yasal düzenlemeler yapılması için Hükümet ve Başsavcılığı göreve davet ettiğini” söyledi.

Her zaman ifade özgürlüğünü savunduğunu, savunmaya da devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bununla birlikte ifade özgürlüğünün devlete, kurumlarına ve yetkililerine sınırsızca hakaret etme anlamına gelmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devleti yönetenlere yönelik eleştiriler demokrasilerin bir unsurudur. Ancak eleştiri ile hakaret birbirine karıştırılmamalıdır. Sürekli devletin onurunu zedeleyici yayınlar yapılıyor. Devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak yayın yapma imkanı bulan gazete, televizyon ve gazetecilerin sağduyulu olması gerekmektedir. Aynı şekilde devlet yetkililerine, görevlilerine şahıslara, medya ve sosyal medya aracılığı ile küfretmek, karalamak, asılsız iddialarda bulunmak asla kabul edilemez. Bazı Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, ülkemizde de devleti ve kişilik haklarını aşağılayıcı, hakaret içeren söylem ve yayınlarla ilgili caydırıcı düzenlemeler gecikmeden yapılmalıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, “Ana Muhalefet gazetesinin yayın organında yazılan bir köşe yazısında kullanılan ve devletin itibarını zedeleyici nitelik taşıyan ifadelerin de kabul edilmeyeceğini” söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar "devletin yönetimine talip olup, seçimlere katılan bir partinin devleti sahte olarak nitelemesi veya nitelenmesine göz yumması kendi kendisiyle çelişmektedir" dedi.