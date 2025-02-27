Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İki Taraflı Ekonomik ve Ticari İşler Teknik Komite Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İki Taraflı Ekonomik ve Ticari İşler Teknik Komite'nin güncel konuların görüşüldüğü önemli bir komite olduğunun altını çizdi. Kapılar konusuna değinen Tatar, bu noktada da yapılan haksızlıklar ve uygulamalar olduğunu belirtti.

-"Kapılardaki geçişlerde rakamlar artıyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılması önerilen kapılar hakkında bilgilendirme yaparak, dokuz kapı olduğunu, bu bağlamda geçiş noktalarına ziyaretlerde bulunduğunu ve yerinde gözlem yaptığını ifade etti. Kapılardaki geçişlerle ilgili rakamları paylaşan Tatar, belirtilen rakamın artmakta olduğunu ifade ederek, geçişlerde yaşanan sıkıntıların giderilmesinin her iki toplumun yararına olacağını kaydetti.

-Haspolat kapısı

Haspolat kapısının taksiler dahil ticari araçlara açılabilmesi için gündeme getirildiğini belirten Tatar, Sanayi Bölgesi’nde, Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında ticarete konu olacak ürünlerin ve malzemelerin karşılıklı olarak geçişinin Metehan’daki trafik yoğunluğunu hafifleteceğini ve ticareti artıracağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC topraklarını güvenlik açısından sıkıntıya sokabilecek transit geçişleri kabul edemeyeceklerini söyleyerek, Akıncılar kapısını önerdiklerini kaydetti.

Pozitif ve yapıcı bir öneri olarak sundukları Akıncılar kapısının hem Kuzey hem de Güney'e yarar sağlayacağına inanç belirten Tatar, bu kapının geçişlere ve ekonomik aktivitelere katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mart ayında yapılacak gayriresmi toplantıya da değinerek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kırmızı çizgileri olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini, mücadelelerinin bu yönde devam edeceğini vurguladı.

Tarihsel beklentiler ve her iki halkın istekleri olduğunu ifade eden Tatar, bu anlayışla iki devletin iş birliği içerisinde, her iki halkın faydasına olacak birçok projeye olumlu baktıklarını ifade etti. Tatar, iki otorite, iki devlet yapısı ve anlayışıyla çalışarak emek sarf eden, teknik komite başkanı ve üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

-Kavuklu

İki Taraflı Ekonomik ve Ticari İşler Teknik Komite Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise, iş birliği içerisinde, her iki halkın yararına düzenlenen toplantılar ve yürütülen faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi verdi.

Ekonomik kalkınma için verdikleri mücadelelerden de bahseden Kavuklu, iş birliğini geliştirme bağlamında ülkeye yarar sağlayacak birçok kapsamlı projeler yaptıklarını de belirtti.