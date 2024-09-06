Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclis Binaları inşaat alanını inceldi.

Tatar ile Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile diğer yetkililer eşlik etti.

İnşaatı üstlenen şirket yetkililerinden brifing alan Tatar ile Yılmaz, ardından inşaat alanını gezdi, çalışanlarla anı fotoğrafı çektirdi.