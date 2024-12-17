Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’ni (KTKK) kabul etti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Başkanı Turhan Dülgeroğlu, yönetim kurulu ile birlikte yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Tatar’a, “KTKK 37. Yıl Anısına” kitabını sundu.

Dülgeroğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile eşi Sibel Tatar’a, Avrupa Kadınlar Konseyi gözlemci üyesi olan derneğin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi, yapılan ziyaretlerde KKTC devleti, bayrak, kültür, sanat ve Kıbrıs Türk halkının dili dini ile mücadelesinin anlatıldığını söyledi.

Dülgeroğlu, dernek olarak ziyaretlere ve çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, gözlemci üye oldukları Avrupa Kadınlar Konseyi’ne tam üye olmayı amaçladıklarını da kaydetti.

-Tatar: "Kadınlar hayatın en önemli figürü"



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, derneğe çalışmalarında destek belirtti ve kutladı.

Derneğin faaliyetlerini sürdürdüğü 50 yıldır sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiğini ifade eden Tatar, kadınların, hayatın en önemli figürü olduğunu vurguladı.

Tatar, toplumda güçlü bir yere sahip olan kadının, demokraside ve her alanda başarılı bir şekilde yer aldığına işaret ederek, Kıbrıs Türkü'nün mücadele tarihinde de değerli bir yeri olduğunu söyledi.

Önemli olanın birlik beraberlik içinde halkın geleceği için çalışmak olduğunu ifade eden Tatar, yürütülen Kıbrıs davasında, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıklara karşı kadını genci yaşlısıyla birlik beraberlik içinde özgürlük bağımsızlık mücadelesini bir bütün halinde sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışmalarını 50 yıldır sürdüren Konsey'in önemine de işaret eden Tatar, ülkenin, kurumların, bayrağın geleceğe, gençlere emanet edileceğini belirtti.

Tatar, derneğin, geçmişten gelen geleneklere kültüre sahip çıkmak amacıyla yaptığı çalışmalara da teşekkür etti.